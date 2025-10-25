Трасса Киев-Чоп вблизи Житомира частично перекрыта из-за масштабного ДТП: как объехать

Предыдущие случаи масштабных ДТП

Напомним, ранее на Ивано-Франковщине произошла смертельная авария с участием нетрезвого водителя. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

Также ранее в Бучанском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто столкнулось с деревом.

Кроме того, недавно в ДТП по дороге в свою часть погиб украинский актер и военный Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист".

Боец возвращался из короткого отпуска, во время которого посетил жену и трехмесячного сына. До пункта назначения ему оставался всего километр. Также мы писали, что полиция напомнила водителям порядок действий в случае ДТП.