ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Смертельна ДТП із підлітками на Київщині: дитина загинула, ще шестеро у лікарні

Вівторок 21 жовтня 2025 17:11
UA EN RU
Смертельна ДТП із підлітками на Київщині: дитина загинула, ще шестеро у лікарні Фото: У ДТП в Київській області загинув підліток (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх. За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, у селі Мигалки внаслідок зіткнення 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро підлітків, які перебували в автомобілі, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці аварії працювали поліцейські, рятувальники та медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у ДТП дорогою до своєї частини загинув український актор і військовий Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист". Боєць повертався з короткої відпустки, під час якої відвідав дружину та тримісячного сина. До пункту призначення йому залишався лише кілометр. Про трагедію повідомила акторка Ольга Сумська, а також підтвердили побратими Наконечного.

Також ми писали, що поліція нагадала водіям порядок дій у разі ДТП. Якщо немає потерпілих, аварію можна оформити через європротокол, а в інших випадках слід обов’язково викликати поліцію. Також водії мають залишатися на місці пригоди, увімкнути аварійку, виставити знак та повідомити про подію за номером 112.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Київська область
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію