Смертельна ДТП із підлітками на Київщині: дитина загинула, ще шестеро у лікарні

У Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх. За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, у селі Мигалки внаслідок зіткнення 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро підлітків, які перебували в автомобілі, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. На місці аварії працювали поліцейські, рятувальники та медики. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Обставини трагедії встановлюються.