Смертельна ДТП із підлітками на Київщині: дитина загинула, ще шестеро у лікарні
У Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх. За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Поліцію Київської області.
За даними правоохоронців, у селі Мигалки внаслідок зіткнення 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро підлітків, які перебували в автомобілі, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
На місці аварії працювали поліцейські, рятувальники та медики.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, у ДТП дорогою до своєї частини загинув український актор і військовий Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист". Боєць повертався з короткої відпустки, під час якої відвідав дружину та тримісячного сина. До пункту призначення йому залишався лише кілометр. Про трагедію повідомила акторка Ольга Сумська, а також підтвердили побратими Наконечного.
Також ми писали, що поліція нагадала водіям порядок дій у разі ДТП. Якщо немає потерпілих, аварію можна оформити через європротокол, а в інших випадках слід обов’язково викликати поліцію. Також водії мають залишатися на місці пригоди, увімкнути аварійку, виставити знак та повідомити про подію за номером 112.