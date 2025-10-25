ua en ru
Трасса Киев-Чоп вблизи Житомира частично перекрыта из-за масштабного ДТП: как объехать

Суббота 25 октября 2025 12:43
Трасса Киев-Чоп вблизи Житомира частично перекрыта из-за масштабного ДТП: как объехать Фото: трассу Киев-Чоп вблизи Житомира частично перекрыли из-за ДТП (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Трасса международного значения Киев-Чоп вблизи Житомира частично перекрыта из-за масштабной аварии с пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.

"Вниманию водителей. На 129 км автодороги М-06 Киев - Чоп, вблизи села Глыбочица, произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с пострадавшими", - отметили в патрульной полиции.

Отмечается, что движение частично затруднено в направлении Ровно: временно организован объезд по участку дороги, где проводятся ремонтные работы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения, и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения", - добавили в полиции.

Предыдущие случаи масштабных ДТП

Напомним, ранее на Ивано-Франковщине произошла смертельная авария с участием нетрезвого водителя. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

Также ранее в Бучанском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто столкнулось с деревом.

Кроме того, недавно в ДТП по дороге в свою часть погиб украинский актер и военный Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист".

Боец возвращался из короткого отпуска, во время которого посетил жену и трехмесячного сына. До пункта назначения ему оставался всего километр. Также мы писали, что полиция напомнила водителям порядок действий в случае ДТП.

