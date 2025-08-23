Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусів

Як надовго запровадили зміни для водіїв і пасажирів

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що часткове обмеження руху транспорту вулицею Михайла Бойчука запровадили з огляду на ремонтні роботи:

з 6:00 (зранку);

до 22:00 (ввечері).

Уточнюється, що у цей період дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття - на непарній стороні проїжджої частини:

від Військового проїзду;

до вулиці Професора Підвисоцького.

Часткове обмеження руху вулицею Михайла Бойчука (схема: kyivcity.gov.ua)

У комунальній корпорації "Київавтодор":

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що вулиця Михайла Бойчука - важлива транспортна артерія у Печерському районі столиці, яка пролягає через місцевості Звіринець і Бусове поле:

від вулиці Бастіонної та бульвару Миколи Міхновського;

до вулиці Саперно-Слобідської.

Вулиця Михайла Бойчука в Києві (карта: google.com/maps)

Як змінився рух тролейбусів №38

Посилаючись на КП "Київпастранс", у КМДА повідомили також про внесення змін у маршрут тролейбусів №38.

Так, з 6:00 до 22:00 - через дорожні роботи на вулиці Михайла Бойчука - вони курсують:

від Національного музею історії України у Другій світовій війні;

до Ботанічного саду.

"Для зручності пасажирів маршрут позначать №38К", - пояснили мешканцям і гостям столиці.

Тимчасовий маршрут тролейбусів №38К (схема: kyivcity.gov.ua)

Де саме курсують тимчасові автобуси

З огляду на дорожні роботи, у Києві тимчасово закрили рух тролейбусів №15.

Замість них запустили тимчасові автобуси №38ТР.

Вони курсують від станції метро "Видубичі" до станції метро "Печерська" - Залізничне шосе - вулиця Михайла Бойчука - бульвар Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

Тимчасовий маршрут автобусів №38ТР (схема: kyivcity.gov.ua)