Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусов

Сегодня, 23 августа, в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Михаила Бойчука. Были также внесены изменения в маршрут троллейбусов №38 и введены временные автобусы вместо троллейбусов №15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что частичное ограничение движения транспорта по улице Михаила Бойчука ввели ввиду ремонтных работ:
Уточняется, что в этот период дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия - на нечетной стороне проезжей части:
В коммунальной корпорации "Киевавтодор":
Стоит отметить, что улица Михаила Бойчука - важная транспортная артерия в Печерском районе столицы, которая пролегает через местности Зверинец и Бусовое поле:
Ссылаясь на КП "Киевпастранс", в КГГА сообщили также о внесении изменений в маршрут троллейбусов №38.
Так, с 6:00 до 22:00 - из-за дорожных работ на улице Михаила Бойчука - они курсируют:
"Для удобства пассажиров маршрут обозначат №38К", - объяснили жителям и гостям столицы.
Учитывая дорожные работы, в Киеве временно закрыли движение троллейбусов №15.
Вместо них запустили временные автобусы №38ТР.
Они курсируют от станции метро "Выдубичи" до станции метро "Печерская" - Железнодорожное шоссе - улица Михаила Бойчука - бульвар Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).
