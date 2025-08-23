Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусів
Сьогодні, 23 серпня, у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Михайла Бойчука. Було також внесено зміни в маршрут тролейбусів №38 і запроваджено тимчасові автобуси замість тролейбусів №15.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як надовго запровадили зміни для водіїв і пасажирів
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що часткове обмеження руху транспорту вулицею Михайла Бойчука запровадили з огляду на ремонтні роботи:
- з 6:00 (зранку);
- до 22:00 (ввечері).
Уточнюється, що у цей період дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття - на непарній стороні проїжджої частини:
- від Військового проїзду;
- до вулиці Професора Підвисоцького.
Часткове обмеження руху вулицею Михайла Бойчука (схема: kyivcity.gov.ua)
У комунальній корпорації "Київавтодор":
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Варто зазначити, що вулиця Михайла Бойчука - важлива транспортна артерія у Печерському районі столиці, яка пролягає через місцевості Звіринець і Бусове поле:
- від вулиці Бастіонної та бульвару Миколи Міхновського;
- до вулиці Саперно-Слобідської.
Вулиця Михайла Бойчука в Києві (карта: google.com/maps)
Як змінився рух тролейбусів №38
Посилаючись на КП "Київпастранс", у КМДА повідомили також про внесення змін у маршрут тролейбусів №38.
Так, з 6:00 до 22:00 - через дорожні роботи на вулиці Михайла Бойчука - вони курсують:
- від Національного музею історії України у Другій світовій війні;
- до Ботанічного саду.
"Для зручності пасажирів маршрут позначать №38К", - пояснили мешканцям і гостям столиці.
Тимчасовий маршрут тролейбусів №38К (схема: kyivcity.gov.ua)
Де саме курсують тимчасові автобуси
З огляду на дорожні роботи, у Києві тимчасово закрили рух тролейбусів №15.
Замість них запустили тимчасові автобуси №38ТР.
Вони курсують від станції метро "Видубичі" до станції метро "Печерська" - Залізничне шосе - вулиця Михайла Бойчука - бульвар Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).
Тимчасовий маршрут автобусів №38ТР (схема: kyivcity.gov.ua)
