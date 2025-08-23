ua en ru
Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусів

Субота 23 серпня 2025 06:10
Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусів Вулиця Михайла Бойчука частково закрита для транспорту (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 23 серпня, у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Михайла Бойчука. Було також внесено зміни в маршрут тролейбусів №38 і запроваджено тимчасові автобуси замість тролейбусів №15.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як надовго запровадили зміни для водіїв і пасажирів

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що часткове обмеження руху транспорту вулицею Михайла Бойчука запровадили з огляду на ремонтні роботи:

  • з 6:00 (зранку);
  • до 22:00 (ввечері).

Уточнюється, що у цей період дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття - на непарній стороні проїжджої частини:

  • від Військового проїзду;
  • до вулиці Професора Підвисоцького.

Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусівЧасткове обмеження руху вулицею Михайла Бойчука (схема: kyivcity.gov.ua)

У комунальній корпорації "Київавтодор":

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що вулиця Михайла Бойчука - важлива транспортна артерія у Печерському районі столиці, яка пролягає через місцевості Звіринець і Бусове поле:

  • від вулиці Бастіонної та бульвару Миколи Міхновського;
  • до вулиці Саперно-Слобідської.

Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусівВулиця Михайла Бойчука в Києві (карта: google.com/maps)

Як змінився рух тролейбусів №38

Посилаючись на КП "Київпастранс", у КМДА повідомили також про внесення змін у маршрут тролейбусів №38.

Так, з 6:00 до 22:00 - через дорожні роботи на вулиці Михайла Бойчука - вони курсують:

  • від Національного музею історії України у Другій світовій війні;
  • до Ботанічного саду.

"Для зручності пасажирів маршрут позначать №38К", - пояснили мешканцям і гостям столиці.

Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусівТимчасовий маршрут тролейбусів №38К (схема: kyivcity.gov.ua)

Де саме курсують тимчасові автобуси

З огляду на дорожні роботи, у Києві тимчасово закрили рух тролейбусів №15.

Замість них запустили тимчасові автобуси №38ТР.

Вони курсують від станції метро "Видубичі" до станції метро "Печерська" - Залізничне шосе - вулиця Михайла Бойчука - бульвар Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

Транспортний хаос? У Києві частково закрили важливу вулицю і змінили рух тролейбусівТимчасовий маршрут автобусів №38ТР (схема: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе.

До кінця літа частково перекрили також важливу розв'язку столиці - Солом'янську площу.

Крім того, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

