Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусов

Суббота 23 августа 2025 06:10
Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусов Улица Михаила Бойчука частично закрыта для транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 23 августа, в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Михаила Бойчука. Были также внесены изменения в маршрут троллейбусов №38 и введены временные автобусы вместо троллейбусов №15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как надолго ввели изменения для водителей и пассажиров

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что частичное ограничение движения транспорта по улице Михаила Бойчука ввели ввиду ремонтных работ:

  • с 6:00 (утром);
  • до 22:00 (вечером).

Уточняется, что в этот период дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия - на нечетной стороне проезжей части:

  • от Военного проезда;
  • до улицы Профессора Подвысоцкого.

Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусовЧастичное ограничение движения по улице Михаила Бойчука (схема: kyivcity.gov.ua)

В коммунальной корпорации "Киевавтодор":

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что улица Михаила Бойчука - важная транспортная артерия в Печерском районе столицы, которая пролегает через местности Зверинец и Бусовое поле:

  • от улицы Бастионной и бульвара Николая Михновского;
  • до улицы Саперно-Слободской.

Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусовУлица Михаила Бойчука в Киеве (карта: google.com/maps)

Как изменилось движение троллейбусов №38

Ссылаясь на КП "Киевпастранс", в КГГА сообщили также о внесении изменений в маршрут троллейбусов №38.

Так, с 6:00 до 22:00 - из-за дорожных работ на улице Михаила Бойчука - они курсируют:

  • от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне;
  • до Ботанического сада.

"Для удобства пассажиров маршрут обозначат №38К", - объяснили жителям и гостям столицы.

Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусовВременный маршрут троллейбусов №38К (схема: kyivcity.gov.ua)

Где именно курсируют временные автобусы

Учитывая дорожные работы, в Киеве временно закрыли движение троллейбусов №15.

Вместо них запустили временные автобусы №38ТР.

Они курсируют от станции метро "Выдубичи" до станции метро "Печерская" - Железнодорожное шоссе - улица Михаила Бойчука - бульвар Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Транспортный хаос? В Киеве частично закрыли важную улицу и изменили движение троллейбусовВременный маршрут автобусов №38ТР (схема: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе.

До конца лета частично перекрыли также важную развязку столицы - Соломенскую площадь.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

