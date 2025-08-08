Трансферна бомба! Забарний у ПСЖ: "Динамо" отримає мільйони за зіркового захисника

ПСЖ погодив умови трансферу із "Борнмутом"

Сума угоди з англійським Борнмутом становить 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів. З цієї суми 20% отримає київське "Динамо" - попередній клуб українського футболіста.

ПСЖ має намір швидко завершити всі формальності та підписати з Забарним контракт терміном на п’ять років.

Переговори між клубами значно активізувалися після відновлення тренувань ПСЖ. Тренер команди Луїс Енріке наполегливо прагне, щоб Забарний зміг зіграти вже в першому матчі сезону.

Очікується, що медичний огляд захисника відбудеться ще до матчу Суперкубка УЄФА проти Тоттенгема, який запланований на 13 серпня. Це дасть змогу тренеру Луїсу Енріке розраховувати на новачка у ключовому поєдинку.

Остаточне узгодження бонусів у межах 1–3 мільйонів євро очікується найближчим часом, що дозволить повністю завершити трансфер.

Ілля Забарний (фото: instagram.com/illiazabarnyi)

Кар’єрний шлях Іллі Забарного

Українець перейшов до "Борнмута" у січні 2023 року, покинувши київський клуб за 22,7 мільйона євро.

У сезоні 2024/25 він провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись гольовою передачею і закріпившись серед провідних захисників клубу.

Історична перемога ПСЖ та роль Луїса Енріке

Також, минулого сезону ПСЖ здобув історичну перемогу, вперше у своїй історії вигравши Лігу чемпіонів із рекордною перевагою - 5:0 у фіналі проти міланського "Інтера".

А для тренера Луїса Енріке це вже другий титул Ліги чемпіонів - десять років тому він вигравав турнір із "Барселоною".

Нагадаємо, що "Борнмут" вже відхиляв пропозицію ПСЖ щодо Забарного і на українця було багато інших претендентів.