Трансферна бомба! Забарний у ПСЖ: "Динамо" отримає мільйони за зіркового захисника

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний незабаром офіційно приєднається до французького клубу ПСЖ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт журналіста Фабріціо Романо у соцмережі X (Twitter).
Сума угоди з англійським Борнмутом становить 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів. З цієї суми 20% отримає київське "Динамо" - попередній клуб українського футболіста.
ПСЖ має намір швидко завершити всі формальності та підписати з Забарним контракт терміном на п’ять років.
Переговори між клубами значно активізувалися після відновлення тренувань ПСЖ. Тренер команди Луїс Енріке наполегливо прагне, щоб Забарний зміг зіграти вже в першому матчі сезону.
Очікується, що медичний огляд захисника відбудеться ще до матчу Суперкубка УЄФА проти Тоттенгема, який запланований на 13 серпня. Це дасть змогу тренеру Луїсу Енріке розраховувати на новачка у ключовому поєдинку.
Остаточне узгодження бонусів у межах 1–3 мільйонів євро очікується найближчим часом, що дозволить повністю завершити трансфер.
Ілля Забарний (фото: instagram.com/illiazabarnyi)
Українець перейшов до "Борнмута" у січні 2023 року, покинувши київський клуб за 22,7 мільйона євро.
У сезоні 2024/25 він провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись гольовою передачею і закріпившись серед провідних захисників клубу.
Також, минулого сезону ПСЖ здобув історичну перемогу, вперше у своїй історії вигравши Лігу чемпіонів із рекордною перевагою - 5:0 у фіналі проти міланського "Інтера".
А для тренера Луїса Енріке це вже другий титул Ліги чемпіонів - десять років тому він вигравав турнір із "Барселоною".
Нагадаємо, що "Борнмут" вже відхиляв пропозицію ПСЖ щодо Забарного і на українця було багато інших претендентів.
