ua en ru
Пн, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Забарний додав, Зінченко та Мудрик багато втратили: список найдорожчих футболістів України

Понеділок 30 грудня 2024 13:06
UA EN RU
Забарний додав, Зінченко та Мудрик багато втратили: список найдорожчих футболістів України Фото: Ілля Забарний (premierleague.com)
Автор: Андрій Костенко

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний став найдорожчим вітчизняним футболістом за версією Transfermarkt.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ресурсу.

Вартість Забарного на кінець 2024 року становить 38 млн євро. За рік вона зросла на 13 млн.

На другому місці – найкращий футболіст української Прем'єр-ліги Георгій Судаков з донецького "Шахтаря". Він втратив у ціні три мільйони. Тепер його вартість складає 32 млн.

Одразу три футболісти мають цінник у 30 млн. Це – Олександр Зінченко з лондонського "Арсенала", Артем Довбик з італійської "Роми" та Михайло Мудрик, що представляє "Челсі" зі столиці Англії. Усі троє за рік суттєво подешевшали. Найбільший регрес у Зінченка, який втратив 12 млн. А Мудрик став вдвічі дешевшим порівняно з власним піком: у березні 2023 року його оцінювали в 60 млн євро.

Загалом з вітчизняної топ-десятки додав у вартості лише Забарний. Інші – або подешевшали, або зберігли минулорічні показники.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів за версією Transfermarkt:

  1. Ілля Забарний – 38 млн євро
  2. Георгій Судаков – 32 млн євро
  3. Олександр Зінченко – 30 млн євро
  4. Артем Довбик – 30 млн євро
  5. Михайло Мудрик – 30 млн євро
  6. Віталій Миколенко – 28 млн євро
  7. Анатолій Трубін – 25 млн євро
  8. Віктор Циганков – 22 млн євро
  9. Андрій Лунін – 20 млн євро
  10. Микола Матвієнко – 18 млн євро

Забарний додав, Зінченко та Мудрик багато втратили: список найдорожчих футболістів України

Хто такий Ілля Забарний

Уродженець Києва, вихованець столичного "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні-2020/21.

Провів два з половиною сезони в першій команді українського гранда. Загалом зіграв 84 матчі (1 гол) за "Динамо" та здобув титул УПЛ-2020/21, Кубок і Суперкубок України.

Зимою 2023 року перебрався в "Борнмут" за 22,7 млн євро. З того часу провів за англійський клуб 66 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом. У сезоні-2023/24 був визнаний найкращим футболістом "Борнмута" та номінований у команду року в АПЛ.

У жовтні 2020-го зіграв перший матч у складі збірної України. З тих пір провів 45 поєдинків у лавах "синьо-жовтих", у яких забив 1 м'яч.

До слова, Ілля Забарний увійшов до топ-15 українських тріумфаторів спортивного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
NEWS
Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту