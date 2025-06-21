"Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного: на українця є інші претенденти
Англійський "Борнмут" відхилив вже другу пропозицію французького ПСЖ щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Що не влаштовує "Борнмут"
За даними британського ЗМІ, чинні переможці Ліги чемпіонів пропонували викупити контракт українця за 55 мільйонів фунтів. Однак "Борнмут" відповів відмовою, наполягаючи на сумі в 70 мільйонів.
Очікується, що найближчими днями французький клуб надішле третю пропозицію, яка має стати вирішальною в перемовинах.
Інші претенденти
Разом із французами, інтерес до Забарного проявляють і кілька клубів англійської Прем'єр-ліги: зокрема, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" та "Брайтон". Проте саме ПСЖ наразі найближчий до фіналізації трансферу.
Сам футболіст не проти продовжити кар'єру в АПЛ, але можливість перейти до клубу рівня ПСЖ його приваблює.
Зокрема, видання Sports Boom стверджує, що особисті умови контракту з парижанами Забарний вже погодив – ідеться про угоду до 2030 року.
Що відомо про Забарного
Захисник приєднався до "Борнмута" у січні 2023 року з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
У сезоні-2024/25 він провів 39 матчів за клуб у всіх турнірах, зробивши одну результативну передачу.
Загалом Забарний зіграв за "Борнмут" 86 поєдинків, відзначившись одним голом та одним асистом. Transfermarkt оцінює ринкову вартість 22-річного футболіста в 42 млн євро.
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