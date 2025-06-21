ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного: на українця є інші претенденти

Париж, Субота 21 червня 2025 15:12
UA EN RU
"Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного: на українця є інші претенденти Фото: Ілля Забарний (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Англійський "Борнмут" відхилив вже другу пропозицію французького ПСЖ щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Що не влаштовує "Борнмут"

За даними британського ЗМІ, чинні переможці Ліги чемпіонів пропонували викупити контракт українця за 55 мільйонів фунтів. Однак "Борнмут" відповів відмовою, наполягаючи на сумі в 70 мільйонів.

Очікується, що найближчими днями французький клуб надішле третю пропозицію, яка має стати вирішальною в перемовинах.

Інші претенденти

Разом із французами, інтерес до Забарного проявляють і кілька клубів англійської Прем'єр-ліги: зокрема, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" та "Брайтон". Проте саме ПСЖ наразі найближчий до фіналізації трансферу.

Сам футболіст не проти продовжити кар'єру в АПЛ, але можливість перейти до клубу рівня ПСЖ його приваблює.

Зокрема, видання Sports Boom стверджує, що особисті умови контракту з парижанами Забарний вже погодив – ідеться про угоду до 2030 року.

Що відомо про Забарного

Захисник приєднався до "Борнмута" у січні 2023 року з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

У сезоні-2024/25 він провів 39 матчів за клуб у всіх турнірах, зробивши одну результативну передачу.

Загалом Забарний зіграв за "Борнмут" 86 поєдинків, відзначившись одним голом та одним асистом. Transfermarkt оцінює ринкову вартість 22-річного футболіста в 42 млн євро.

Раніше розповіли, як Анатолій Трубін провів свій другий поєдинок на клубному ЧС.

Також опублікували свіжі фото і відео першого тренування "Шахтаря" під керівництвом Арди Турана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол ПСЖ Манчестер Юнайтед
Новини
Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT
Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді