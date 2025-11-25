У Трампа заявили про участь і Росії, і України в перемовинах: залишилося кілька деталей

Що відомо про мирний план Трампа

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ оприлюднили проєкт американського мирного плану із 28 пунктів. Згідно із неофіційною інформацією, один із пунктів стосувався обмеження чисельності ЗСУ на рівні 600 тисяч військових. У документі також були інші положення, які розцінювалися як поступки Росії.

Україна направила до Женеви делегацію для проведення переговорів з представниками США, щоб переглянути найбільш суперечливі положення документа.

Після консультацій радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів, що частину пунктів із проєкту вилучили, а деякі - скоригували.

Вчора, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Зокрема, у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.

Зазначимо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що український лідер Володимир Зеленський вже у листопаді може поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.