У Трампа заявили об участии и России, и Украины в переговорах: осталось несколько деталей

Что известно о мирном плане Трампа

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ обнародовали проект американского мирного плана из 28 пунктов. Согласно неофициальной информации, один из пунктов касался ограничения численности ВСУ на уровне 600 тысяч военных. В документе также были другие положения, которые расценивались как уступки России.

Украина направила в Женеву делегацию для проведения переговоров с представителями США, чтобы пересмотреть наиболее противоречивые положения документа.

После консультаций советник руководителя Офиса президента Александр Бевз рассказал, что часть пунктов из проекта изъяли, а некоторые - скорректировали.

Вчера, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. В частности, в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.

Отметим, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже в ноябре может поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом по мирному плану.