У Трампа заявили об участии и России, и Украины в переговорах: осталось несколько деталей

США, Вторник 25 ноября 2025 18:07
У Трампа заявили об участии и России, и Украины в переговорах: осталось несколько деталей
Автор: Валерий Ульяненко

В мирных переговорах по завершению войны в Украине принимают участие как украинские, так и российские представители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в X.

По ее словам, в течение последней недели США "достигли значительного прогресса" в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию.

"Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", - подчеркнула Левитт.

Что известно о мирном плане Трампа

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ обнародовали проект американского мирного плана из 28 пунктов. Согласно неофициальной информации, один из пунктов касался ограничения численности ВСУ на уровне 600 тысяч военных. В документе также были другие положения, которые расценивались как уступки России.

Украина направила в Женеву делегацию для проведения переговоров с представителями США, чтобы пересмотреть наиболее противоречивые положения документа.

После консультаций советник руководителя Офиса президента Александр Бевз рассказал, что часть пунктов из проекта изъяли, а некоторые - скорректировали.

Вчера, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. В частности, в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.

Отметим, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже в ноябре может поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом по мирному плану.

