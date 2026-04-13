Трампа запитали про поразку Орбана на виборах в Угорщині: реакція потрапила на відео
Президент США Дональд Трамп різко перервав спілкування з пресою і пішов після запитання про поразку угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео оприлюднив журналіст Radia RMF FM у США у соцмережі Х.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали про результати виборів в Угорщині, які засвідчили поразку Орбана, якого раніше підтримував американський президент.
У відповідь Трамп обмежився короткою подякою журналістам та одразу завершив розмову, не прокоментувавши ситуацію. Він розвернувся та пішов до літака.
"Дональд Трамп йде геть, коли журналісти запитують його про Віктора Орбана та вибори в Угорщині", - повідомив журналіст.
Вибори в Угорщині
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп протягом останніх шести місяців неодноразово публічно підтримував Орбана та обіцяв економічну допомогу Угорщині.
Ба більше, віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня відвідав Будапешт, де провів зустріч із Віктором Орбаном на підтримку його переобрання.
Втім, на парламентських виборах перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
За даними опитувань і попередніх результатів, політична сила отримала близько 57% голосів, тоді як партія Орбана "Фідес" - близько 37%.
Після підрахунку 99% голосів "Тиса" здобула 138 місць у парламенті, а "Фідес" - 55, що забезпечує опозиції понад дві третини мандатів і фактичний контроль над владою.
Сам Орбан, який очолював уряд близько 16 років, уже визнав свою поразку.