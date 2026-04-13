Трампа запитали про поразку Орбана на виборах в Угорщині: реакція потрапила на відео

Президент США Дональд Трамп різко перервав спілкування з пресою і пішов після запитання про поразку угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідне відео оприлюднив журналіст Radia RMF FM у США у соцмережі Х.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали про результати виборів в Угорщині, які засвідчили поразку Орбана, якого раніше підтримував американський президент.

У відповідь Трамп обмежився короткою подякою журналістам та одразу завершив розмову, не прокоментувавши ситуацію. Він розвернувся та пішов до літака.

"Дональд Трамп йде геть, коли журналісти запитують його про Віктора Орбана та вибори в Угорщині", - повідомив журналіст.