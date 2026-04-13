Трампа спросили о поражении Орбана на выборах в Венгрии: реакция попала на видео
Президент США Дональд Трамп резко прервал общение с прессой и ушел после вопроса о поражении венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео обнародовал журналист Radia RMF FM в США в соцсети Х.
Во время общения с прессой Трампа спросили о результатах выборов в Венгрии, которые показали поражение Орбана, которого ранее поддерживал американский президент.
В ответ Трамп ограничился короткой благодарностью журналистам и сразу завершил разговор, не прокомментировав ситуацию. Он развернулся и пошел к самолету.
"Дональд Трамп уходит, когда журналисты спрашивают его о Викторе Орбане и выборах в Венгрии", - сообщил журналист.
Выборы в Венгрии
Напомним, президент США Дональд Трамп в течение последних шести месяцев неоднократно публично поддерживал Орбана и обещал экономическую помощь Венгрии.
Более того, вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля посетил Будапешт, где провел встречу с Виктором Орбаном в поддержку его переизбрания.
Впрочем, на парламентских выборах победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
По данным опросов и предварительных результатов, политическая сила получила около 57% голосов, тогда как партия Орбана "Фидес" - около 37%.
После подсчета 99% голосов "Тиса" получила 138 мест в парламенте, а "Фидес" - 55, что обеспечивает оппозиции более двух третей мандатов и фактический контроль над властью.
Сам Орбан, возглавлявший правительство около 16 лет, уже признал свое поражение.