У Трампа виставили ультиматум щодо Ормузької протоки: які основні вимоги до Ірану

Президент США бачить відновлення роботи протоки своїм найближчим завданням, зазначила Лівітт. Трамп хоче, щоб цей шлях відкритим для всіх нафтових танкерів і транспорту, що перевозить зріджений природний газ.

Жодних лімітів не повинно бути. Проїзд має стати вільним, адже це критичне питання для світового енергетичного ринку, підкреслили у Білому домі

Раніше позиція американського лідера виглядала інакше. Трамп припускав, що США та Іран можуть стягувати плату за проїзд у рамках "спільного підприємства". Тепер, судячи із заяви прессекретарки, позиція змінилась і головна мета Штатів - необмежений рух суден.

Також Каролін Лівітт повідомила про значне збільшення обсягів перевезень у середу. Це сталось одразу після того, як Іран та США домовилися про припинення вогню.

Чому Ормузька протока важлива для світу

Цей морський шлях є ключовою артерією планети. Приблизно 20% світових потоків сирої нафти транспортують саме цим маршрутом. Через протоку йде й левова частка зрідженого природного газу (ЗПГ).

Будь-яке блокування або введення мит моментально підвищує ціни на пальне в усьому світі. Саме тому Трамп наполягає на скасуванні всіх перешкод.