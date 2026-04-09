Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Трампа виставили ультиматум щодо Ормузької протоки: які основні вимоги до Ірану

00:03 09.04.2026 Чт
2 хв
Президент США хоче відновлення постачань нафти через протоку, але на власних, особливих умовах.
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що Штати заперечують будь-які збори Тегераном грошей за прохід нафтових суден повз береги Ірану. Таку позицію на пресконференції висловила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Президент США бачить відновлення роботи протоки своїм найближчим завданням, зазначила Лівітт. Трамп хоче, щоб цей шлях відкритим для всіх нафтових танкерів і транспорту, що перевозить зріджений природний газ.

Жодних лімітів не повинно бути. Проїзд має стати вільним, адже це критичне питання для світового енергетичного ринку, підкреслили у Білому домі

Раніше позиція американського лідера виглядала інакше. Трамп припускав, що США та Іран можуть стягувати плату за проїзд у рамках "спільного підприємства". Тепер, судячи із заяви прессекретарки, позиція змінилась і головна мета Штатів - необмежений рух суден.

Також Каролін Лівітт повідомила про значне збільшення обсягів перевезень у середу. Це сталось одразу після того, як Іран та США домовилися про припинення вогню.

Чому Ормузька протока важлива для світу

Цей морський шлях є ключовою артерією планети. Приблизно 20% світових потоків сирої нафти транспортують саме цим маршрутом. Через протоку йде й левова частка зрідженого природного газу (ЗПГ).

Будь-яке блокування або введення мит моментально підвищує ціни на пальне в усьому світі. Саме тому Трамп наполягає на скасуванні всіх перешкод.

Яка ситуація навколо Ірану

Раніше ми писали про те, що чимало пунктів мирного плану між США та Іраном вже узгоджені. В тому числі обговорюється пом'якшення тарифів і санкцій.

"США будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми визначили, пережив дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і США, працюючи з Іраном, викопають і видалять весь глибоко закопаний ядерний "пил", - заявив Трамп.

Тим часом голова Пентагону Піт Гегсет не виключив нові удари по Ірану. Будь-яке переміщення сил стане приводом для нових ударів по цій країні, заявив очільник Міністерства війни країни.

Поки у США говорили про перемир'я Іран вдарив по союзниках Штатів через лічені години після його оголошення. Про обстріли своєї території повідомили ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія.

