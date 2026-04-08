"Багато пунктів вже узгоджено": Трамп розкрив подробиці щодо угоди з Іраном

15:41 08.04.2026 Ср
Президент США наголосив на "дуже продуктивній зміні режиму" в Ірані
aimg Валерій Ульяненко
"Багато пунктів вже узгоджено": Трамп розкрив подробиці щодо угоди з Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато з 15 пунктів мирного плану вже узгоджені з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.

"США будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми визначили, пережив дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і США, працюючи з Іраном, викопають і видалять весь глибоко закопаний ядерний "пил", - сказано в його дописі.

За словами Трампа, зараз цей пил перебуває під "дуже ретельним супутниковим спостереженням" і додав, що попереду обговорення щодо пом'якшення тарифів і санкцій.

"Ми обговорюємо і будемо обговорювати з Іраном пом'якшення тарифів і санкцій. Багато з 15 пунктів вже узгоджені.", - підкреслив президент США.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про тимчасове припинення вогню.

При цьому, згідно з інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.

Крім того, ЗМІ повідомили, що перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Делегацію США, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Водночас в інтерв'ю Sky News Трамп наголосив, що США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою