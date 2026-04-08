Голова Пентагону не виключив нові удари по Ірану і назвав умову

США не виключають нових ударів по Ірану - навіть під час перемир'я. Пентагон вже назвав умову, за якої військові операції відновляться.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявили міністр оборони Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн на брифінгу в Пентагоні.

Іран "під наглядом"

США уважно стежать за переміщенням іранських військ і техніки. Гегсет прямо попередив: будь-яке переміщення сил стане приводом для нових ударів.

"Чим більше Іран рухається, чим більше Іран переміщує сили, чим більше він розміщує сили, тим легше вони для нас зараз цілеспрямовані", - заявив він.

Переміщення військ в умовах перемир'я - це не захист, а підставка під удар, вважає Гегсет.

"Пам'ятайте, ми можемо дивитися, ми можемо бачити... Тож, якщо вони спробують змінити позиції, вони просто створять для нас підходящі або військові цілі для удару, якщо вони приймуть неправильне рішення", - додав міністр.

За його словами, центральне командування США має кілька варіантів дій і готове їх застосувати.

"Це лише пауза"

Ден Кейн назвав перемир'я "паузою". За його словами, американські війська готові відновити операції "з тією ж швидкістю та точністю", що вже були продемонстровані.

Кейн підбив підсумки операцій США проти Ірану: