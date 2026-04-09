У Трампа выставили ультиматум по Ормузскому проливу: какие основные требования к Ирану

Президент США видит восстановление работы пролива своей ближайшей задачей, отметила Ливитт. Трамп хочет, чтобы этот путь был открытым для всех нефтяных танкеров и транспорта, перевозящего сжиженный природный газ.

Никаких лимитов не должно быть. Проезд должен стать свободным, ведь это критический вопрос для мирового энергетического рынка, подчеркнули в Белом доме

Ранее позиция американского лидера выглядела иначе. Трамп предполагал, что США и Иран могут взимать плату за проезд в рамках "совместного предприятия". Теперь, судя по заявлению пресс-секретаря, позиция изменилась и главная цель Штатов - неограниченное движение судов.

Также Каролин Ливитт сообщила о значительном увеличении объёмов перевозок в среду. Это произошло сразу после того, как Иран и США договорились о прекращении огня.

Почему Ормузский пролив важен для мира

Этот морской путь является ключевой артерией планеты. Примерно 20% мировых потоков сырой нефти транспортируют именно по этому маршруту. Через пролив идет и львиная доля сжиженного природного газа (СПГ).

Любое блокирование или введение пошлин моментально повышает цены на топливо во всем мире. Именно поэтому Трамп настаивает на отмене всех препятствий.