У Трампа выставили ультиматум по Ормузскому проливу: какие основные требования к Ирану

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что Штаты отрицают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов мимо берегов Ирана. Такую позицию на пресс-конференции выразила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Белого дома.
Президент США видит восстановление работы пролива своей ближайшей задачей, отметила Ливитт. Трамп хочет, чтобы этот путь был открытым для всех нефтяных танкеров и транспорта, перевозящего сжиженный природный газ.
Никаких лимитов не должно быть. Проезд должен стать свободным, ведь это критический вопрос для мирового энергетического рынка, подчеркнули в Белом доме
Ранее позиция американского лидера выглядела иначе. Трамп предполагал, что США и Иран могут взимать плату за проезд в рамках "совместного предприятия". Теперь, судя по заявлению пресс-секретаря, позиция изменилась и главная цель Штатов - неограниченное движение судов.
Также Каролин Ливитт сообщила о значительном увеличении объёмов перевозок в среду. Это произошло сразу после того, как Иран и США договорились о прекращении огня.
Этот морской путь является ключевой артерией планеты. Примерно 20% мировых потоков сырой нефти транспортируют именно по этому маршруту. Через пролив идет и львиная доля сжиженного природного газа (СПГ).
Любое блокирование или введение пошлин моментально повышает цены на топливо во всем мире. Именно поэтому Трамп настаивает на отмене всех препятствий.
Ранее мы писали о том, что многие пункты мирного плана между США и Ираном уже согласованы. В том числе обсуждается смягчение тарифов и санкций.
"США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, пережил очень продуктивную смену режима! Обогащения урана не будет, и США, работая с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко закопанную ядерную "пыль", - заявил Трамп.
Тем временем глава Пентагона Пит Гегсет не исключил новые удары по Ирану. Любое перемещение сил станет поводом для новых ударов по этой стране, заявил глава Министерства войны страны.
Пока в США говорили о перемирии Иран ударил по союзникам Штатов через считанные часы после его объявления. Об обстрелах своей территории сообщили ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия.