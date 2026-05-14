ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї

05:32 14.05.2026 Чт
2 хв
Як пройшла церемонія привітання?
aimg Едуард Ткач
Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї Фото: Сі Цзіньпін і Дональд Трамп (скріншот із відео)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні, де в нього розпочалася зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: чому цей візит такий важливий

Наразі кортеж Дональда Трампа вже прибув на площу Тяньаньмень, у самий центр китайської столиці, після чого він вийшов з авто. Біля будівлі Великого залу народних зборів на нього чекав Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю привітав президента США рукостисканням, після чого Трамп тиснув руки і вітав китайську та американську делегації.

Трампа безпосередньо супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, включно з держсекретарем США Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом, торговельним представником Джеймісоном Гріром і главою Мінфіну США Скоттом Бессентом.

Крім представників адміністрації Трампа, на заході також присутня делегація генеральних директорів компаній, зокрема Дженсена Хуанга (Nvidia) і Тіма Кука (Apple).

Після рукостискань стартувала церемонія вітання. Трамп і Сі Цзіньпін пройшлися червоною доріжкою, тоді як солдати у формі шикувалися в стрій під звуки урочистої музики.

Група дітей також стояла поруч із червоною килимовою доріжкою, вітаючи один одного, стрибаючи і розмахуючи китайськими та американськими прапорами і букетами квітів.

Що очікується

Як пише CNN, попереду у двох лідерів насичений день, що включає двосторонню зустріч, після якої відбудеться культурний візит до Храму Неба і державний банкет.

Зустріч лідерів відбудеться безпосередньо у Великій залі народних зборів. Ця будівля є важливою визначною пам'яткою і часто використовується для проведення політичних заходів, таких як щорічне засідання законодавчого органу і вищого консультативного органу.

Сьогодні на зустрічі Трамп і Сі Цзіньпін обговорять гострі питання, зокрема технології, торгівлю та Іран.

Станом на момент публікації, Трамп і Сі Цзіньпін уже увійшли до Великої зали, де у них буде зустріч.

Що ще відомо

Нагадаємо, що за даними МЗС Китаю, візит Дональда Трампа в їхню країну триватиме з 13 по 15 травня.

Перед цим Трамп говорив, що планує провести з Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном. При цьому він применшив значення можливої допомоги в завершенні війни.

Також спілкуючись із журналістами він сказав, що головною темою зустрічі стане торгівля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Іран Дональд Трамп Сі Цзіньпін
Новини
Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ
Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес