За Єрмака почали вносити заставу

14:55 14.05.2026 Чт
1 хв
Скільки уже накопичили на рахунку суду?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
За Єрмака почали вносити заставу Фото: екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак (GettyImages)
У справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Станом на момент написання матеріалу на рахунку фонду вже 14,5 мільйона гривень.

Куди вносять гроші

Застава вноситься у гривнях на спеціальний депозитний рахунок суду, який обрав цей запобіжний захід. Кошти зараховуються на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України і належить конкретному суду - в цьому випадку ВАКС.

Нагадаємо, прокуратура вимагала для Єрмака арешт із можливістю виходу під заставу у 180 мільйонів гривень. Суд визначив розмір застави 140 мільйонів гривень.

Що каже сам Єрмак

Під час засідання суду колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не має коштів на заставу такого розміру.

"В мене точно немає такої суми", - сказав він.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що процес проти Єрмака можуть використати в гібридній війні проти України, однак водночас він свідчить про те, що антикорупційні інституції працюють.

Сам Єрмак заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду про обрання проти нього запобіжного заходу.

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби
