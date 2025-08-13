У Трампа відреагували на публікацію ЗМІ про модель Західного берегу для України

Зазначимо, 13 серпня видання The Times випустило матеріал, у якому стверджувало, що США та Росія нібито розглядають для тимчасово окупованих територій України сценарій, подібний до того, як Ізраїль контролює Західний берег ріки Йордан, який ізраїльська армія зайняла у 1967 році.

За планом, Росія матиме військовий та економічний контроль над тимчасово окупованими територіями України. Але керувати ними буде власний "орган влади" - фактично, контрольована Кремлем імітація "незалежного керівництва".

Цей "план" нібито користується підтримкою спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. За заявою видання, у Вашингтоні вважають, що таким чином нібито можна буде обійти Конституцію України.

Трамп, Путін та території

Нагадаємо, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, де планується розмовляти про припинення вогню між Україною і Росією, Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після спільної розмови Зеленського та лідерів Європи підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією.

Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде. Росія зі свого боку традиційно вимагає саме цього - щоб окуповані території визнали її власністю.