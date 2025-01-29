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У Трампа відновили деякі програми іноземної допомоги, - NYT

Вашингтон, Середа 29 січня 2025 10:56
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У Трампа відновили деякі програми іноземної допомоги, - NYT Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США розморили деякі програми допомоги інших країнам. Йдеться про проєкти, пов'язані з порятунком життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У вівторок, 28 січня, адміністрація президента Дональда Трампа частково відмовилася від розпорядження про припинення майже всіх програм зовнішньої допомоги США. Виняток зробили для "рятівних" програм гуманітарної допомоги.

У записці держсекретаря Марко Рубіо федеральним агентствам і одержувачам допомоги зазначається, що такі програми "повинні продовжувати або відновлювати роботу, якщо вони були припинені".

За даними ЗМІ, йдеться про програми з надання основних життєво важливих ліків, медичних послуг, їжі, притулку та засобів для існування.

При цьому видання The Washington Post пише, що багато гуманітарних організацій, які отримали розпорядження Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.

США заморозили іноземну допомогу

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду своїм указом заморозив програми зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів. За цей період команда Трампа повинна визначити, чи відповідають програми їх політиці.

Також Держдеп США видав директиву про замороження міжнародної допомоги та призупинення нових програм. Це призупинило надання Україні деякої гуманітарної допомоги. Як повідомлялося, офіс американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Україні припинив проєкти.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що рішення Держдепу не зупинить військову допомогу Україні.

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