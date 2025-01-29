У Трампа возобновили некоторые программы иностранной помощи, - NYT
США разморили некоторые программы помощи другим странам. Речь идет о проектах, связанных со спасением жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Во вторник, 28 января, администрация президента Дональда Трампа частично отказалась от распоряжения о приостановке почти всех программ внешней помощи США. Исключение сделали для "спасающих" программ гуманитарной помощи.
В записке госсекретаря Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи отмечается, что такие программы "должны продолжать или возобновлять работу, если они были приостановлены".
По данным СМИ, речь идет о программах по предоставлению основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, еды, убежищ и средств к существованию.
При этом издание The Washington Post пишет, что многие гуманитарные организации, которые получили распоряжение Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.
США заморозили иностранную помощь
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность своим указом заморозил программы внешней помощи другим странам на 90 дней. За этот период команда Трампа должна определить, соответствуют ли программы их политике.
Также Госдеп США издал директиву о замораживании международной помощи и приостановлении новых программ. Это приостановило предоставление Украине некоторой гуманитарной помощи. Как сообщалось, офис американского агентства по международному развитию (USAID) в Украине прекратил проекты.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что решение Госдепа не остановит военную помощь Украине.
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