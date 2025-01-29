У Трампа возобновили некоторые программы иностранной помощи, - NYT

США разморили некоторые программы помощи другим странам. Речь идет о проектах, связанных со спасением жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Во вторник, 28 января, администрация президента Дональда Трампа частично отказалась от распоряжения о приостановке почти всех программ внешней помощи США. Исключение сделали для "спасающих" программ гуманитарной помощи.

В записке госсекретаря Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи отмечается, что такие программы "должны продолжать или возобновлять работу, если они были приостановлены".

По данным СМИ, речь идет о программах по предоставлению основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, еды, убежищ и средств к существованию.

При этом издание The Washington Post пишет, что многие гуманитарные организации, которые получили распоряжение Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.