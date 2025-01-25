Зеленський відреагував на зупинку Держдепом США зовнішньої допомоги на 90 днів
Військова допомога Україні від США не буде призупинена. Цьому передувало рішення Держдепу США зупинити зовнішню допомогу на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.
Глава держави зазначив, що поки не готовий коментувати рішення Державного департаменту США, але наголосив, що військова допомога Україні не буде зупинена.
"Я знаю, що є якісь обмеження, треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались раніше урядом США. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, слава богу", - заявив Зеленський.
Рішення Трампа щодо іноземної допомоги
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
У Пентагоні заявили, що це не стосується військової допомоги Україні.
24 січня Держдепартамент США видав розпорядження щодо "припинення роботи" існуючої міжнародної допомоги та призупинити нову. Для України заморозили деяку гуманітарну допомогу.
Крім того, за повідомленням The New York Times, у США призупинили низку програм для прийому іммігрантів, зокрема й українських біженців.
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