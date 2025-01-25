Зеленський відреагував на зупинку Держдепом США зовнішньої допомоги на 90 днів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

Глава держави зазначив, що поки не готовий коментувати рішення Державного департаменту США, але наголосив, що військова допомога Україні не буде зупинена.

"Я знаю, що є якісь обмеження, треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались раніше урядом США. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, слава богу", - заявив Зеленський.