Трампа пригласили "погостить" на процессе импичмента

Сенатор Рэнд Пол публично пригласил Трампа в качестве гостя на его же импичмент

Сенатор-республиканец Рэнд Пол пригласил президента США Дональда Трампа последить за рассмотрением дела об импичменте в Сенате. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сенатор разместил снимок приглашения для одного гостя в сенатскую галерею, где с балкона можно наблюдать за процессом.

"Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого однопартийного фарса", - написал Пол.

I heard @realDonaldTrump would like to attend the impeachment trial. Mr. President, would love to have you as my guest during this partisan charade. pic.twitter.com/GhTZ9Ez4U4