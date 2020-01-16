Сенат США начал судебное разбирательство по импичменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Официально началось судебное разбирательство после статей обвинений в адрес Трампа, которые передала Палата представителей

Сенат официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, после того, как две статьи обвинений в адрес его представили семеро уполномоченных Палаты представителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что сегодня, 16 января, официально началось судебное разбирательство после статей обвинений в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

"Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семеро уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа", - говорится в сообщении.

По информации AP, семеро членов Палаты представителей, которые будут представлять обвинение, прибыли в Сенат с двумя статьями об импичменте, что означает начало торжественного протокола, который переносит рассмотрение дела з Палаты в Сенат.

Также сенат пригласит главного судью США Джона Робертса принять присягу, чтобы главенствовать на суде.

Сторону обвинения против Трампа возглавит глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

Напомним, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате.

Как сообщало РБК-Украина, 15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.