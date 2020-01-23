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Конгрессмен-демократ более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу

Новости » В мире     23.01.2020 - 02:32
Конгрессмен-демократ более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По словам Шиффа, поведение Трампа нарушает его клятву и его конституционный долг следовать закону

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф более двух часов представлял в Сенату США позицию обвинения в рамках разбирательства в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал C-Span.

Шифф призвал сенаторов действовать "беспристрастно". Он еще раз подчеркнул, что проведенное Палатой представителей расследование "убедительно показывает, что президент злоупотребил своими обязанностями и препятствовал правосудию".

По его словам, поведение Трампа нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону.

"Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона", - заявил Шифф в конце своего выступления.

Напомним, что Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения.

Как сообщало РБК-Украина, 15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Как известно, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

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