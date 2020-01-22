Сенат США проголосовал за утверждение плана по импичменту Трампа

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Голосование приходило после почти 13 часов дебатов

Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Сенат принял правила судебного разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа на партийном голосовании. Голосование приходило после почти 13 часов дебатов.

Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл изменил свою резолюцию, которая определяет порядок проведения процесса по импичменту президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса, после критики демократов.

РБК-Украина писало, что 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей США передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Как сообщало РБК-Украина, 15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.