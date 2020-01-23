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Трампа запросили "погостювати" на процесі імпічменту

Новини » В світі     23.01.2020 - 04:59
Трампа запросили "погостювати" на процесі імпічменту
Фото: сенатор-республіканець Ренд Пол (facebook.com/SenatorRandPaul)

Сенатор Ренд Пол публічно запросив Трампа як гостя на його ж імпічмент

Сенатор-республіканець Ренд Пол запросив президента США Дональда Трампа постежити за розглядом справи про імпічмент в Сенаті. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Сенатор розмістив знімок запрошення для одного гостя в сенатську галерею, де з балкону можна спостерігати за процесом.

"Я чув, що Дональд Трамп хотів би відвідати процес імпічменту. Пан президент, мені б дуже хотілося, щоб ви були моїм гостем під час цього однопартійного фарсу", - написав Підлогу.

Нагадаємо, Ренд Пол також заявив, що 45 сенаторів-республіканців готові прямо зараз завершити процес імпічменту президента і виправдати Трампа.

Раніше Сенат США проголосував за затвердження плану Республіканської партії щодо імпічменту Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення.

Як відомо, 19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

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