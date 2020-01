Трампа запросили "погостювати" на процесі імпічменту

Сенатор Ренд Пол публічно запросив Трампа як гостя на його ж імпічмент

Сенатор-республіканець Ренд Пол запросив президента США Дональда Трампа постежити за розглядом справи про імпічмент в Сенаті. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Сенатор розмістив знімок запрошення для одного гостя в сенатську галерею, де з балкону можна спостерігати за процесом.

"Я чув, що Дональд Трамп хотів би відвідати процес імпічменту. Пан президент, мені б дуже хотілося, щоб ви були моїм гостем під час цього однопартійного фарсу", - написав Підлогу.

I heard @realDonaldTrump would like to attend the impeachment trial. Mr. President, would love to have you as my guest during this partisan charade. pic.twitter.com/GhTZ9Ez4U4