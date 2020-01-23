Оправдать Трампа готовы 45 сенаторов-республиканцев

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

В Сенате есть еще 5-8 законодателей, которые хотят услышать от демократов больше информации

В верхней палате Конгресса США 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

По его словам, в Сенате есть еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.

"Я хочу положить конец (процессу импичмента, - ред.), но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.

Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры разбирательства и оправдание Трампа.

Республиканцы имеют в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершение процедуры разбирательства импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.

Напомним, что Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения.

Как известно, 19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.