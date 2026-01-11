У Трампа обговорюють варіанти ударів по Ірану, але є певні побоювання, - CNN

Два джерела в адміністрації США повідомили, що через зростання кількості жертв протестів в Білому домі розглядають можливість виконати свої погрози завдати ударів по іранському режиму аятол. Вашингтон погрожував зробити це, якщо іранський режим застосує смертельну силу проти протестувальників.

Трампа поінформували про наявність різних варіантів втручання, оскільки спроби придушити протести в Ірані призвели до щонайменше десятків смертей та кількох тисяч арештів.

"Деякі з обговорень також включали варіанти, які не передбачають прямого залучення військової сили США... низка варіантів, запропонованих президенту, зосереджена на нападах на служби безпеки Тегерана, які використовуються для придушення протестів", - пише видання.

Проте про реальні дії поки що не йдеться, оскільки в адміністрації США існують певні побоювання. Одне з них - це те, що удари можуть мати зворотний ефект та підірвати протести замість їхнього посилення.

Атаки можуть мати непередбачуваний ефект, згуртувавши іранський народ перед обличчям "зовнішнього ворога", та посилити підтримку уряду. Ще один тригер для Білого дому - побоювання, що Іран може застосувати військову силу у відповідь, теж із непередбачуваними наслідками.