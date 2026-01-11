У Трампа обговорюють варіанти ударів по Ірану, але є певні побоювання, - CNN

Президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних військових варіантів дій в Ірані після того, як кількість загиблих під час протестів почала зростати. Але жодних реальних дій поки що не планується - оскільки є певні побоювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Два джерела в адміністрації США повідомили, що через зростання кількості жертв протестів в Білому домі розглядають можливість виконати свої погрози завдати ударів по іранському режиму аятол. Вашингтон погрожував зробити це, якщо іранський режим застосує смертельну силу проти протестувальників.
Трампа поінформували про наявність різних варіантів втручання, оскільки спроби придушити протести в Ірані призвели до щонайменше десятків смертей та кількох тисяч арештів.
"Деякі з обговорень також включали варіанти, які не передбачають прямого залучення військової сили США... низка варіантів, запропонованих президенту, зосереджена на нападах на служби безпеки Тегерана, які використовуються для придушення протестів", - пише видання.
Проте про реальні дії поки що не йдеться, оскільки в адміністрації США існують певні побоювання. Одне з них - це те, що удари можуть мати зворотний ефект та підірвати протести замість їхнього посилення.
Атаки можуть мати непередбачуваний ефект, згуртувавши іранський народ перед обличчям "зовнішнього ворога", та посилити підтримку уряду. Ще один тригер для Білого дому - побоювання, що Іран може застосувати військову силу у відповідь, теж із непередбачуваними наслідками.
Тим часом за даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), під час придушення масштабних протестів загинули щонайменше 116 людей. Також іранська влада провела масові арешти протестувальників - кількість схоплених режимом обліковується вже на тисячі осіб.
Протести в Ірані стали наймасовішими з 2022 року, викликані різким падінням курсу національної валюти та загостренням економічної кризи. Проте лозунги з економічних швидко перетворилися на політичні.
На початку заворушень в Ірані президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, трохи пізніше підтвердивши, що Сполучені Штати готові допомогти народу Ірану, який бореться за свободу. Але поки що незрозуміло, чи реально Вашингтон готовий до конфлікту з іранським режимом аятол.