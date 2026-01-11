Іран провів масові арешти протестувальників, грозять покаранням

Влада Ірану затримала низку ключових учасників протестів, що охопили країну останні два тижні. Начальник поліції попередив, що правопорушники будуть покарані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons .

"Минулої ночі було здійснено значні арешти основних учасників заворушень, які будуть покарані після проходження юридичних процедур", - заявив начальник Національної поліції Ахмад-Реза Радан, не надаючи подробиць щодо кількості затриманих чи їхніх імен.

Протести в Ірані

Протести в Ірані виникли через соціальні та політичні напруження і охопили кілька великих міст країни.

З кінця грудня 2025 року в Ірані тривають масштабні протести, які переросли у збройні сутички.

Все почалося 28 грудня в Тегерані, коли торговці центрального ринку вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, найактивніше брали участь продавці мобільних телефонів, електроніки та побутової техніки, які купують товар за іноземну валюту, а продають за місцеву.

До протестів долучилися студенти та інші верстви населення, а також ті, хто раніше вважався "опорою режиму", що стало несподіванкою для влади.

Іранська влада відреагувала жорстко, застосувавши стрілянину, спецзасоби, побиття та масові арешти.