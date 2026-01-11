Протести в Ірані: кількість загиблих перевищила 100 осіб
Кількість людей, які загинули внаслідок придушення масштабних протестів в Ірані, зросла до 116.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
За даними американської правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), кількість загиблих у протестах зросла щонайменше до 116 осіб. Також повідомляється про 2,6 тисячі затриманих протестувальників.
Водночас іранське державне телебачення заявляє про втрати серед співробітників Сил безпеки, проте не порушує питання загиблих демонстрантів, яких воно все частіше називає "терористами".
Протести тривали до ранку, зокрема у столиці Тегерані та місті Мешхед (друге за кількістю населення після Тегерана), що на північному сході.
Реза Пахлаві, син поваленого в 1979 році шаха Ірану, який живе у вигнанні в США, який закликав до протестів у четвер і п'ятницю, у своєму новому зверненні звернувся до демонстрантів із закликом вийти на вулиці в суботу та неділю.
Він також закликав протестувальників нести старий іранський прапор із левом і сонцем та інші національні символи, що використовувалися за часів шаха, щоб "оголосити громадські місця своїми".
.
Протести в Ірані
Нагадаємо, з кінця грудня 2025 року в Ірані відбуваються масові протести, які набули серйозного масштабу і вже переросли у збройні сутички.
Почалося все з торговців із центрального міського ринку Тегерана, які 28 грудня вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.
За даними місцевих ЗМІ, найбільше брали участь у протестах продавці мобільних телефонів, електроніки та побутової техніки, які купують свій товар за іноземну валюту, а продають - за місцеву.
До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму".
Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами.
Станом на 10 січня повідомлялося про понад 50 загиблих, серед яких є діти.
На початку заворушень в Ірані президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.
Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грема назвав іранський режим аятол "нацистським", а також відкрито заявив, що "допомога вже в дорозі" - натякаючи на можливі кари від США для іранської влади.
Тим часом видання The Times повідомило, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував план втечі до Москви на випадок, якщо силовикам не вдасться придушити протести або вони почнуть дезертирувати.
Також Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти народу Ірану, який бореться за свободу. Але поки що незрозуміло, чи реально Вашингтон готовий до конфлікту з іранським режимом аятол.
За даними видання The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела в Білому домі, посадовці адміністрації Трампа вже провели відповідні обговорення щодо можливості атакувати Іран.
Один з чиновників зазначив, що серед варіантів - масований повітряний удар по кількох іранських військових цілях