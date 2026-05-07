UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Трампа назвали Європу "інкубатором тероризму"

10:01 07.05.2026 Чт
2 хв
У США заявили, що тероризм у Європі підживлюється масовою міграцією
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Адміністрація президента США Дональда Трампа в новій контртерористичній стратегії звинуватила Європу в тому, що континент є "інкубатором тероризму", який підживлюється масовою міграцією.

У стратегії наркокартелі в Північній і Південній Америці назвали головною метою і центром зусиль у боротьбі з тероризмом. Однак все ж найжорсткіші формулювання стосуються Європи.

"Всім ясно, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм", - йдеться у документі.

Зазначається, що європейські країни залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", однак "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".

Наголошується, що саме безконтрольна масова міграція до Європи стала каналом перекидання терористів.

Також США підкреслюють, що Європа повинна негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".

Нова критика на адресу Європи з'явилася всього через кілька місяців після того, як у новій стратегії національної безпеки Трампа було заявлено, що континенту загрожує "знищення цивілізації" через імміграцію.

Координатор з боротьби з тероризмом Себастьян Горка заявив, що представники адміністрації зустрінуться з союзниками пізніше цього тижня, щоб обговорити, як вони можуть зміцнити свої стратегії боротьби з тероризмом.

Міграція у Європі

Нагадаємо, у Єврокомісії закликають до посилення правил депортації з ЄС, незважаючи на те, що показник тих, хто повернувся на Батьківщину, і так значно зріс за останні роки.

Раніше повідомлялося про спад міграції в Європі - кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%. Експерти пов'язують це як з більш жорсткою політикою, так і зі зміною країн походження мігрантів.

Водночас охочих переїхати до США на проживання стає дедалі менше, незважаючи на те, що Штати мають статус найпопулярнішого напрямку для комфортного життя.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп