ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кількість нових біженців у ЄС помітно зменшується: які країни більше не в пріоритеті

13:50 19.04.2026 Нд
2 хв
Найменше заявок отримали Угорщина та Словаччина - лише 26 та 35 звернень
aimg Марія Науменко
Кількість нових біженців у ЄС помітно зменшується: які країни більше не в пріоритеті Фото: біженці з України (Getty Images)

У Європі зафіксували спад міграції - кількість нових заяв на притулок знизилася на 18%, а експерти пов’язують це як із жорсткішою політикою, так і зі зміною країн походження мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Читайте також: Загроза депортації. У США тисячі українців опинилися в невизначеному статусі

Згідно з даними Єврокомісії, у першому кварталі 2026 року в країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії подали 173 082 заяви на притулок. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше заяв традиційно подають у великих країнах ЄС:

  • Франція - 34 643 заяви

  • Іспанія - 32 630

  • Італія - 32 602

  • Німеччина - 28 922

Водночас у деяких країнах кількість звернень залишається мінімальною:

  • Угорщина - 26 заяв

  • Словаччина - 35

Найбільше заявників прибули з Венесуели, Афганістану та Бангладеш. Водночас кількість заяв від сирійців різко скоротилася - на 63% до 5556. Ще помітніше впало число заяв від громадян України - до 4073, що на 57% менше, ніж роком раніше.

Експерти вважають, що саме скорочення потоку з цих двох країн, які раніше формували значну частину міграції до ЄС, стало ключовим фактором загального зниження.

Паралельно в окремих країнах Європи тривають дискусії щодо посилення міграційної політики. Зокрема, у Швейцарії розглядають можливість проведення референдуму про обмеження чисельності населення, що потенційно може вплинути на умови перебування іноземців.

У разі підтримки ініціативи не виключається перегляд статусу захисту "S" для українців і можливе обмеження в’їзду нових біженців.

Водночас інші країни продовжують підтримку. У Молдові дію тимчасового захисту для українців подовжили до 1 березня 2027 року, а в Ірландія автоматично продовжили імміграційні дозволи до весни 2027-го. Це гарантує збереження права на легальне перебування та доступ до базових соціальних послуг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
