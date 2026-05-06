Європу сколихнули нові погрози Трампа щодо тарифів: готуються контрзаходи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми повинні враховувати, що будемо в цій грі протягом усього терміну президентства президента Трампа. Ми повинні знайти заходи у відповідь на ці тарифи", - сказав Вайтіекунас журналістам у Брюсселі.

Він також наголосив на важливості переговорів з Вашингтоном задля запобігання тарифам і спрогнозував аналогічний тиск з боку США протягом нинішньої адміністрації.

"Ми повинні вести переговори...Я вважаю, що цей процес, що включає тарифи, переговори та тиск з обох сторін, буде постійним протягом цієї адміністрації", -сказав глава литовського Мінфіну.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть підвищити тарифи на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу до 25%, звинувативши блок у невиконанні попередньої угоди.

Торговельний представник США Джеймісон Грір своєю чергою наголосив, що, незважаючи на угоду, ЄС ще не скоригував певні тарифи чи правила. Європейський Союз відкидає ці заяви та заявляє, що дотримується угоди.

Тепер комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович має зустрітися з Гріром у Парижі на полях міністерської зустрічі країн "Великої сімки" для обговорення суперечки.

Згідно з угодою, досягнутою минулого року, тарифи США на автомобілі з ЄС були знижені до 15%, що нижче за ставку в 25%, яка застосовувалася до деяких інших країн.