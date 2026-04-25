Кількість депортацій з ЄС стрімко зростає, але в Єврокомісії все одно незадоволені

У Єврокомісії закликають до посилення правил депортації з ЄС, незважаючи на те, що показник тих, хто повернувся на Батьківщину, і так значно зріс за останні роки.

Як вважає Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер, потрібно посилити правила депортації з Союзу, оскільки поточного зростання кількості виїздів мігрантів недостатньо.

Зазначається, що 2025 року в ЄС було репатрійовано (прийнято) 28% мігрантів, які повинні були покинути Євросоюз, і це найвищий показник за останнє десятиліття.

Минулого року понад 491 тисяча осіб підлягали репатріації, і з них депортували близько 135 тисяч. У 2022 році рівень репатріації становив 16%.

Говорячи про депортацію, причиною її зростання в ЄС, серед іншого, є послідовні дії держав-членів, а також більша стабільність у деяких країнах, що приймають мігрантів, і поліпшення інформаційної системи.

"Однак ми не можемо бути задоволені великою кількістю депортацій минулого року. Старі правила щодо депортації нелегальних мігрантів у ЄС просто не працюють достатньо ефективно", - наголосив Бруннер.

За його словами, тому важливо ухвалити новий регламент про репатріацію, який Європейська комісія в березні минулого року представила на голосування до Європейського парламенту і 27 держав-членів.

Єврокомісар заявив, що новий регламент встановлює "суворіші правила для правопорушників, чіткіші й обов'язковіші зобов'язання для осіб, щодо яких ухвалено рішення про депортацію, і забезпечує більшу ефективність у співпраці держав-членів".

Регламент про репатріацію, серед іншого, передбачає, що осіб, які не отримують захисту і зобов'язані виїхати, можна довше утримувати під вартою до депортації.

Крім того, він дає змогу депортувати прохачів притулку в так звані "центри повернення" до країн за межами ЄС.