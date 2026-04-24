Вже не країна номер один? Бажаючих переїхати до США стало значно менше
Бажання людей у світі переїхати до США на проживання впало до нового мінімуму попри те, що Америка досі є найпопулярнішим напрямком для міграції та проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Нове глобальне соціальне дослідження Gallup показало, що лише 15% опитаних у світі виявили інтерес до міграції в США, що на 9 пунктів менше, ніж у період між 2007 і 2009 роками - тоді показник був 24%.
Останній період, коли проводилось аналогічне опитування, був у 2017 році, коли 18 відсотків респондентів заявили про мрію переїхати до США.
При цьому США досі залишаються найбажанішим місцем для переїзду серед людей з Латинської Америки, Карибського басейну та країн Африки на південь від Сахари.
Відомо також, що Канада посідає друге місце з 9 відсотками, куди хотіли б переїхати на проживання. Далі йде Німеччина з 5 відсотками. Чотири відсотки опитаних іноземних громадян обрали Австралію, Іспанію, Францію, Велику Британію та Японію як наступний вибір.
Водночас на країни Латинської Америки припадає 7 з 16 країн, де відсоток тих, хто назвав США бажаним місцем призначення, знизився щонайменше на 10 пунктів.
При цьому Мексика зазнала одного з найбільших спадів, знизившись на двозначні числа до 21 відсотка, що відповідає мінімуму, зафіксованому Gallup у 2017 та 2018 роках.
Виїзд зі США
Gallup також виявив, що бажання американців переїхати за кордон було зосереджене серед жінок віком до 45 років, і цей показник становив 40 відсотків. Цеифри зросли з 10 відсотків у 2014 році.
"Ця тенденція вперше різко зросла у 2016 році та продовжувалася протягом кількох років, що свідчить про ширшу зміну світогляду, а не про короткостроковий політичний ефект", - заявив Gallup.
Опитувальна компанія зазначила, що, незважаючи на "ці зміни, багато людей у всьому світі - приблизно 900 мільйонів - хотіли б переїхати, зокрема близько 134 мільйонів, які воліли б жити в США".
Опитування Gallup було проведено з 12 по 15 вересня та охопило понад 144 000 респондентів зі 140 країн.
Як відомо, міграційна політика США за чинного президента Дональда Трампа стала дуже суворою. Окрім вже схвалених низки нововведень, направлених на скорочення комфорртного життя для мігрантів у США, Трамп оголосив про наміри радикально посилити боротьбу з нелегальною імміграцією у 2026 році.
Також повідомлялось, як в Шарлотті, Північна Кароліна (США), федеральні імміграційні агенти провели масштабну операцію, під час якої затримали щонайменше 81 особу за порушення імміграційного законодавства.