Вже не країна номер один? Бажаючих переїхати до США стало значно менше

Бажання людей у світі переїхати до США на проживання впало до нового мінімуму попри те, що Америка досі є найпопулярнішим напрямком для міграції та проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Нове глобальне соціальне дослідження Gallup показало, що лише 15% опитаних у світі виявили інтерес до міграції в США, що на 9 пунктів менше, ніж у період між 2007 і 2009 роками - тоді показник був 24%.

Останній період, коли проводилось аналогічне опитування, був у 2017 році, коли 18 відсотків респондентів заявили про мрію переїхати до США.

При цьому США досі залишаються найбажанішим місцем для переїзду серед людей з Латинської Америки, Карибського басейну та країн Африки на південь від Сахари.

Відомо також, що Канада посідає друге місце з 9 відсотками, куди хотіли б переїхати на проживання. Далі йде Німеччина з 5 відсотками. Чотири відсотки опитаних іноземних громадян обрали Австралію, Іспанію, Францію, Велику Британію та Японію як наступний вибір.

Водночас на країни Латинської Америки припадає 7 з 16 країн, де відсоток тих, хто назвав США бажаним місцем призначення, знизився щонайменше на 10 пунктів.

При цьому Мексика зазнала одного з найбільших спадів, знизившись на двозначні числа до 21 відсотка, що відповідає мінімуму, зафіксованому Gallup у 2017 та 2018 роках.

Виїзд зі США

Gallup також виявив, що бажання американців переїхати за кордон було зосереджене серед жінок віком до 45 років, і цей показник становив 40 відсотків. Цеифри зросли з 10 відсотків у 2014 році.

"Ця тенденція вперше різко зросла у 2016 році та продовжувалася протягом кількох років, що свідчить про ширшу зміну світогляду, а не про короткостроковий політичний ефект", - заявив Gallup.

Опитувальна компанія зазначила, що, незважаючи на "ці зміни, багато людей у ​​всьому світі - приблизно 900 мільйонів - хотіли б переїхати, зокрема близько 134 мільйонів, які воліли б жити в США".

Опитування Gallup було проведено з 12 по 15 вересня та охопило понад 144 000 респондентів зі 140 країн.