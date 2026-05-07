Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Трампа назвали Европу "инкубатором терроризма"

10:01 07.05.2026 Чт
2 мин
В США заявили, что терроризм в Европе подпитывается массовой миграцией
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии обвинила Европу в том, что континент является "инкубатором терроризма", который подпитывается массовой миграцией.

В стратегии наркокартели в Северной и Южной Америке назвали главной целью и центром усилий в борьбе с терроризмом. Однако все же самые жесткие формулировки касаются Европы.

"Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чужие культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", - говорится в документе.

Отмечается, что европейские страны остаются "главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом", однако "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".

Отмечается, что именно бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов.

Также США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".

Новая критика в адрес Европы появилась всего через несколько месяцев после того, как в новой стратегии национальной безопасности Трампа было заявлено, что континенту грозит "уничтожение цивилизации" из-за иммиграции.

Координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что представители администрации встретятся с союзниками позже на этой неделе, чтобы обсудить, как они могут укрепить свои стратегии борьбы с терроризмом.

Миграция в Европе

Напомним, в Еврокомиссии призывают к ужесточению правил депортации из ЕС, несмотря на то, что показатель тех, кто вернулся на Родину, и так значительно вырос за последние годы.

Ранее сообщалось о спаде миграции в Европе - количество новых заявлений на убежище снизилось на 18%. Эксперты связывают это как с более жесткой политикой, так и со сменой стран происхождения мигрантов.

В то же время желающих переехать в США на жительство становится все меньше, несмотря на то, что Штаты имеют статус самого популярного направления для комфортной жизни.

