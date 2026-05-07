У Трампа назвали Европу "инкубатором терроризма"

Администрация президента США Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии обвинила Европу в том, что континент является "инкубатором терроризма", который подпитывается массовой миграцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В стратегии наркокартели в Северной и Южной Америке назвали главной целью и центром усилий в борьбе с терроризмом. Однако все же самые жесткие формулировки касаются Европы.
"Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чужие культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", - говорится в документе.
Отмечается, что европейские страны остаются "главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом", однако "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".
Отмечается, что именно бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов.
Также США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".
Новая критика в адрес Европы появилась всего через несколько месяцев после того, как в новой стратегии национальной безопасности Трампа было заявлено, что континенту грозит "уничтожение цивилизации" из-за иммиграции.
Координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что представители администрации встретятся с союзниками позже на этой неделе, чтобы обсудить, как они могут укрепить свои стратегии борьбы с терроризмом.
