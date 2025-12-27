У Трампа назвали деталі зустрічі з Зеленським у США

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що американський лідер 28 грудня проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад глави Білого дому.

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Зазначається, що двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч із Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

При цьому Зеленський зазначив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково порушуватиме питання територій. За словами Зеленського, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію.

Зі свого боку, Трамп заявив про обережний оптимізм щодо укладення мирної угоди під час візиту президента України Володимира Зеленського в його клуб Mar-a-Lago. За його словами, Україна і Росія прагнуть мирного врегулювання, але поки що діють з обережністю.

Також Зеленський розповів, чи будуть європейці на його зустрічі з Трампом.

Окрім того, згодом Зеленський заявив, що президент США може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни. Більше того, за словами Володимира Зеленського, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер уже готові відвідати Україну.