Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну

П'ятниця 26 грудня 2025 21:16
Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну Фото: президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

Українська влада продовжує контакти з представниками чинної адміністрації США щодо обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

Так, український президент Володимир Зеленський та його представники ведуть активні перемовини з американськими спецпредставниками, зокрема зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, у межах дипломатичних зусиль із мирного врегулювання війни.

На зустрічах ідеться здебільшого про нові ідеї щодо форматів, графіків і кроків, які можуть наблизити реальний мир у війні Росії проти України, а також про деталі підготовки документів.

Віткофф і Кушнер безпосередньо діють як перемовники, а тому вони брали участь у переговорах у Берліні та у США.

Більше того, за словами Володимира Зеленського, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер уже готові відвідати Україну.

Також президент України зазначив, що Дональд Трамп також може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни.

"Я думаю, що, можливо, сам Трамп мав би відвідати Україну, щоб обґрунтувати свою позицію", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч із Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

При цьому Зеленський зазначив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково порушуватиме питання територій. За словами Зеленського, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію.

Також Зеленський розповів, чи будуть європейці на його зустрічі з Трампом.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
