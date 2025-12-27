ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп заявив про "хороший шанс" на мирну угоду щодо України

Україна, Субота 27 грудня 2025 03:30
UA EN RU
Трамп заявив про "хороший шанс" на мирну угоду щодо України Фото: Трамп і Зеленський (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент США Дональд Трамп заявив про обережний оптимізм щодо укладення мирної угоди під час візиту президента України Володимира Зеленського в його клуб Mar-a-Lago.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post.

Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо укладення остаточного мирного договору під час візиту Володимира Зеленського до його клубу.

Він зазначив, що шанси на досягнення угоди є, хоча переговори залишаються складними через розбіжності між сторонами.

За його словами, Україна і Росія прагнуть мирного врегулювання, але поки що діють з обережністю.

Новий план Києва

Українська сторона привезла варіант мирного плану з двадцяти пунктів, заснований на більш ранній пропозиції з двадцяти восьми пунктів, підготовленій командою Трампа.

Головні елементи включають створення демілітаризованої "вільної економічної зони".

Реакція Росії поки залишається стриманою, а головна вимога Москви - відмова України від частини Донецької області. Кремль підтвердив продовження діалогу.

Подолання перешкод

Президент США поки що не підтримує план Зеленського й очікує остаточного розгляду пропозицій. Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність провести референдум для підтвердження територіальних поступок, якщо це буде частиною мирного врегулювання.

Минулими місяцями переговори поставали перед труднощами, включно з відставкою ключового радника України Андрія Єрмака і відмовою Москви від прямих зустрічей.

Контекст і місце зустрічі

Візит Зеленського до клубу Mar-a-Lago відрізняється від звичних офіційних зустрічей у Білому домі. Дональд Трамп часто використовує такі заходи для неформального впливу на гостей.

Раніше в цьому місці відбувалися зустрічі зі світовими лідерами, що супроводжувалися демонстрацією дипломатичної та військової могутності.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського з пропозицією мирного плану, наголосивши, що український лідер не зможе просунути свої ініціативи, доки вони не отримають схвалення з американського боку.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова провести референдум за запропонованим США мирним планом, однак це стане можливим тільки за умови, що Росія погодиться на 60-денне припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну