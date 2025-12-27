Трамп заявив про "хороший шанс" на мирну угоду щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив про обережний оптимізм щодо укладення мирної угоди під час візиту президента України Володимира Зеленського в його клуб Mar-a-Lago.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post.

Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо укладення остаточного мирного договору під час візиту Володимира Зеленського до його клубу.

Він зазначив, що шанси на досягнення угоди є, хоча переговори залишаються складними через розбіжності між сторонами.

За його словами, Україна і Росія прагнуть мирного врегулювання, але поки що діють з обережністю.

Новий план Києва

Українська сторона привезла варіант мирного плану з двадцяти пунктів, заснований на більш ранній пропозиції з двадцяти восьми пунктів, підготовленій командою Трампа.

Головні елементи включають створення демілітаризованої "вільної економічної зони".

Реакція Росії поки залишається стриманою, а головна вимога Москви - відмова України від частини Донецької області. Кремль підтвердив продовження діалогу.

Подолання перешкод

Президент США поки що не підтримує план Зеленського й очікує остаточного розгляду пропозицій. Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність провести референдум для підтвердження територіальних поступок, якщо це буде частиною мирного врегулювання.

Минулими місяцями переговори поставали перед труднощами, включно з відставкою ключового радника України Андрія Єрмака і відмовою Москви від прямих зустрічей.

Контекст і місце зустрічі

Візит Зеленського до клубу Mar-a-Lago відрізняється від звичних офіційних зустрічей у Білому домі. Дональд Трамп часто використовує такі заходи для неформального впливу на гостей.

Раніше в цьому місці відбувалися зустрічі зі світовими лідерами, що супроводжувалися демонстрацією дипломатичної та військової могутності.