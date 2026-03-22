У Трампа намагаються з'ясувати, з ким найкраще вести діалог з Ірану, - Axios

Видання пише, що міністр закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі був головним посередником на минулих переговорах.

Однак, за словами джерел, радники президента США розглядають його як "машину для надсилання факсів", який фактично не уповноважений можливостями укласти угоди.

"Вони (США - ред.) намагаються з'ясувати, хто насправді ухвалює рішення в Ірані і як із ними зв'язатися", - сказали американські чиновники.

Також тривають міркування на тему, яка країна могла б виступити посередником у потенційних переговорах. На останніх зустрічах це був Оман, але Вашингтон у пошуку іншої держави, в ідеалі - Катару. Причиною тому є взаємна недовіра до оманців, а катарці, зі свого боку, показали ефективність і заслуговують на довіру як посередники в Газі.

Але тут виникає інша проблема. Джерела видання кажуть, що Катар готовий надати допомогу за лаштунками, але не хочуть бути головними офіційними посередниками.