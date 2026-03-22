ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США стерли Іран з лиця землі, - Трамп

01:37 22.03.2026 Нд
2 хв
Трамп стверджує, що не хоче угоди з Іраном
aimg Едуард Ткач
США стерли Іран з лиця землі, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі. Він стверджує, що Вашингтон домігся цілей раніше за графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Читайте також: Нафтова блокада і суперечки з Ізраїлем. Чому Трамп не може оголосити "перемогу" над Іраном

За словами Трампа, американський журналіст і один із найвідоміших авторів на тему нацбезпеки США Девід Сангер - не правий у тому, що Вашингтон не досяг цілей в операції проти Ірану.

Причому Дональд Трамп настільки похвалив себе досягненнями, що каже, що Іран хоче угоди, а він ні.

"Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, і все ж їхній легковажний аналітик Девід Сангер стверджує, що я не досяг своїх цілей. Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - пише лідер США.

Після Трамп укотре заявив, що Вашингтон випереджає графік на кілька тижнів, а також розкритикував The New York Times (де працює Девід Сангер) за "некомпетентне висвітлення виборів". Президент США стверджує, що це видання завжди помиляється.

Трамп блефує про небажання угоди з Іраном

Нагадаємо, добою Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході, зазначимо, що Вашингтон фактично досяг поставлених цілей.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів. Зокрема, є два варіанти: заплатити 2,5 трильйона доларів для зупинки війни, або 5 трильйонів за продовження бойових дій.

Тим часом Axios інформує, що команда Трампа почала обговорювати, який вигляд можуть мати майбутні мирні переговори з Іраном. Зараз Вашингтон намагається з'ясувати, з ким можна говорити й укладати угоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО