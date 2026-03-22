США стерли Іран з лиця землі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі. Він стверджує, що Вашингтон домігся цілей раніше за графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, американський журналіст і один із найвідоміших авторів на тему нацбезпеки США Девід Сангер - не правий у тому, що Вашингтон не досяг цілей в операції проти Ірану.
Причому Дональд Трамп настільки похвалив себе досягненнями, що каже, що Іран хоче угоди, а він ні.
"Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, і все ж їхній легковажний аналітик Девід Сангер стверджує, що я не досяг своїх цілей. Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - пише лідер США.
Після Трамп укотре заявив, що Вашингтон випереджає графік на кілька тижнів, а також розкритикував The New York Times (де працює Девід Сангер) за "некомпетентне висвітлення виборів". Президент США стверджує, що це видання завжди помиляється.
Нагадаємо, добою Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході, зазначимо, що Вашингтон фактично досяг поставлених цілей.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів. Зокрема, є два варіанти: заплатити 2,5 трильйона доларів для зупинки війни, або 5 трильйонів за продовження бойових дій.
Тим часом Axios інформує, що команда Трампа почала обговорювати, який вигляд можуть мати майбутні мирні переговори з Іраном. Зараз Вашингтон намагається з'ясувати, з ким можна говорити й укладати угоди.