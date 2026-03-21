У Трампа почали обговорювати, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном, - Axios

Команда Трампа через три тижні війни проти Ірану почала обговорювати, який вигляд можуть мати мирні переговори з Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість "згортання" війни проти Ірану, хоча американські чиновники говорять, що бойові дії триватимуть ще два-три тижні.

Проте радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже почали підготовку до переговорів і беруть участь в обговоренні потенційних дипломатичних заходів.

Наразі Вашингтон намагається відповісти на два ключові питання - хто в Ірані є найкращою контактною особою для переговорів і яка країна є найкращим посередником.

На минулих переговорах головним посередником був глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Але за словами чиновників США, радники Трампа розглядають його радше як "машину для надсилання факсів", ніж людину, уповноважену фактично укласти угоду.

З цієї причини американські чиновники намагаються з'ясувати, хто насправді ухвалює рішення в Ірані і як з ними зв'язатися.

Що ж стосується країн, то на останньому раунді переговорів посередником виступив Оман. Але США шукають іншу країну, в ідеалі це Карах, через взаємну недовіру до оманців.

Чиновники підкреслили, що катарці довели свою ефективність і заслуговують на довіру як посередники в Газі. Однак сам Катар готовий допомогти лише за лаштунками і не хоче бути головним офіційним посередником.

Говорячи про початок підготовки до переговорів, радники Трампа хочуть бути готовими до них, якщо переговори з Іраном почнуться в найближчому майбутньому.

Джерела кажуть, що умови Віткоффа і Кушнера будуть аналогічні тим, які вони представили в Женеві за два дні до початку війни.

Що вимагають США та Іран один від одного

Як пише Axios, будь-яка угода про припинення війни має передбачати відновлення роботи Ормузької протоки, розв'язання проблеми іранських запасів високозбагаченого урану, а також укладення довгострокової угоди щодо іранської ядерної програми, балістичних ракет у регіоні та підтримки проксі-сил у регіоні.

"Ми вважає, що загальмували зростання Ірану", - сказав один американський чиновник, який вірить, що іранці сядуть за стіл переговорів.

За його словами, США хочуть, щоб Іран у рамках угоди взяв на себе шість зобов'язань. Зокрема, Тегеран має забезпечити:

щоб протягом 5 років не було жодної ракетної програми;

нульове збагачення урану;

демонтаж реакторів на атомних електростанціях у Натанзі, Ісфахані та Фордоу, які США та Ізраїль бомбили 2025 року;

суворі протоколи зовнішнього спостереження за створенням і використанням центрифуг і пов'язаного з ними обладнання, яке може сприяти розвитку програми створення ядерної зброї;

договори про контроль над озброєннями з країнами регіону, які передбачають обмеження кількості ракет до 1000 одиниць;

жодного фінансування для таких маріонеткових організацій, як "Хезболла" в Лівані, хусити в Ємені чи ХАМАС у Газі.

Однак Axios зазначає, що Іран неодноразово відхиляв низку цих вимог у минулому, і лідери в Тегерані наголошували на складності перемовин з Іраном, який у минулому вступав у переговори, а потім раптово починав їх бомбити.

За словами трьох джерел, прямого контакту між США та Іраном останніми днями не було. Однак Єгипет, Катар і Британія обмінювалися повідомленнями. Зокрема, Єгипет і Катар поінформували США та Ізраїль про зацікавленість Ірану в переговорах, але на дуже жорстких умовах.

Серед цих вимог: припинення вогню, гарантії того, що війна не відновиться в майбутньому, а також компенсації.

На що готові піти США

Один із чиновників заявив, що Трамп вважає вимогу про репарації "безперспективною". Хоча інший каже, що для переговорів може розглядатися варіант про повернення заморожених активів Ірану.

"Вони називають це операціями. Можливо, ми називаємо це поверненням заморожених грошей. Є багато різних способів підібрати слова, щоб політично вирішити їхні проблеми, щоб досягти консенсусу в їхній системі.