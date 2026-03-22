Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Трампа пытаются выяснить, с кем лучше всего вести диалог из Ирана, - Axios

05:45 22.03.2026 Вс
2 мин
США нашли страну посредника для встреч, но государство не готово к планам США
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа пытается найти ответы на два вопроса. Во первых, кто в Иране является лучшим контактным лицом для переговоров, а во вторых - нужна страна, которая примет переговоры.

Издание пишет, что министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи был главным посредником на прошлых переговоров.

Однако, по словам источников, советники президента США рассматривают его как "машину для отправки факсов", который фактически не уполномочен возможностями заключить сделки.

"Они (США - ред.) пытаются выяснить, кто на самом деле принимает решения в Иране и как с ними связаться", - сказали американские чиновники.

Также идут рассуждения на тему, какая страна могла бы выступить посредником в потенциальных переговорах. На последних встречах это был Оман, но Вашингтон в поиске другого государства, в идеале - Катара. Причиной тому есть взаимное недоверие к оманцам, а катарцы в свою очередь показали эффективность и заслуживают доверия в качестве посредников в Газе.

Но тут возникает другая проблема. Источники издания говорят, что Катар готов оказать помощь за кулисами, но не хотят быть главными официальными посредниками.

Мирные переговоры и новый накал

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность свернуть боевые действия против Ирана, так как США близки к своим целям.

Уже через сутки в вышеупомянутом материале Axios шла речь о том, что команда Трампа начала обсуждения по поводу того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном.

При этом сегодня ночью Трамп заявил, что США стерли Иран с лица земли, а через время он выставил стране ультиматум: в течение 48 часов открыть Ормузский пролив, иначе иранские электростанции будут уничтожены.

