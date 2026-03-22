У Трампа пытаются выяснить, с кем лучше всего вести диалог из Ирана, - Axios

Издание пишет, что министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи был главным посредником на прошлых переговоров.

Однако, по словам источников, советники президента США рассматривают его как "машину для отправки факсов", который фактически не уполномочен возможностями заключить сделки.

"Они (США - ред.) пытаются выяснить, кто на самом деле принимает решения в Иране и как с ними связаться", - сказали американские чиновники.

Также идут рассуждения на тему, какая страна могла бы выступить посредником в потенциальных переговорах. На последних встречах это был Оман, но Вашингтон в поиске другого государства, в идеале - Катара. Причиной тому есть взаимное недоверие к оманцам, а катарцы в свою очередь показали эффективность и заслуживают доверия в качестве посредников в Газе.

Но тут возникает другая проблема. Источники издания говорят, что Катар готов оказать помощь за кулисами, но не хотят быть главными официальными посредниками.