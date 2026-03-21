Трамп заявив, що США готові згорнути військову активність після усунення загрози Ірану

05:55 21.03.2026 Сб
2 хв
Президент США наголосив, що головною метою залишається запобігання розвитку ядерних можливостей Ірану
aimg Никончук Анастасія
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході після досягнення цілей щодо Ірану та усунення загрози з боку цієї держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

США можуть згорнути військові зусилля

Американська адміністрація допускає перегляд поточної стратегії в регіоні. За словами Трампа, Сполучені Штати "дуже близькі" до виконання поставлених завдань і оцінюють можливість зменшення масштабів військових операцій.

Він зазначив, що йдеться про "можливість згортання наших величезних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану".

Майбутнє Ормузької протоки

Президент США також окреслив позицію Вашингтона щодо безпеки Ормузької протоки.

На його думку, відповідальність за її охорону повинні взяти на себе держави регіону, які безпосередньо використовують цей маршрут.

Трамп підкреслив, що США не мають наміру продовжувати виконання цієї функції надалі.

"Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях в Ормузькій протоці, але в цьому не буде необхідності, щойно іранську загрозу буде викорінено"

Позиція США щодо Ірану

Глава Білого дому додав, що ключовим завданням залишається недопущення розвитку ядерного потенціалу Ірану.

За його словами, Вашингтон прагне до того, щоб Тегеран не зміг "навіть наближатися до ядерних можливостей".

Нагадуємо, що Пентагон розглядає можливість розміщення сухопутних сил США в Ірані, водночас до регіону вже направляються тисячі морських піхотинців.

Зазначимо, що уряд Великої Британії дав дозвіл США використовувати військові бази на своїй території для нанесення ударів по іранських ракетних об'єктах, з яких здійснюються атаки на судна в Ормузькій протоці.

