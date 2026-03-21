Трамп запропонував купити мир з Іраном або продовження війни, - ЗМІ

12:20 21.03.2026 Сб
Президент США запропонував "купити" мир з Іраном або продовження війни за трильйони доларів
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів - залежно від того, хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.

Читайте також: США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент

Умови від Трампа

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти:

  • 5 трильйонів доларів - якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала
  • 2,5 трильйона доларів - якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх безпекових цілей і не втягнутися у затяжний конфлікт.

Трамп також зазначив, що спільний тиск американських і ізраїльських збройних сил завдав серйозної шкоди іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

Нещодавно США скасували свої санкції проти іранської нафти. Вони видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продати близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, що вже перебуває на танкерах у морі.

Ліцензія діє лише місяць - до 19 квітня - і стосується виключно нафти, завантаженої на танкери до 20 березня. Нові закупівлі чи виробництво не дозволяються.

Також США частково послабили обмеження щодо російської нафти. Своє рішення вони пояснили необхідністю стабілізації постачання.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО