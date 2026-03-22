У Трампа намагаються з'ясувати, з ким найкраще вести діалог з Ірану, - Axios

05:45 22.03.2026 Нд
2 хв
США знайшли країну посередника для зустрічей, але держава не готова до планів США
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа намагається знайти відповіді на два запитання. По-перше, хто в Ірані є найкращою контактною особою для переговорів, а по-друге - чи потрібна країна, яка прийме переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Трамп запропонував купити мир з Іраном або продовження війни, - ЗМІ

Видання пише, що міністр закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі був головним посередником на минулих переговорах.

Однак, за словами джерел, радники президента США розглядають його як "машину для надсилання факсів", який фактично не уповноважений можливостями укласти угоди.

"Вони (США - ред.) намагаються з'ясувати, хто насправді ухвалює рішення в Ірані і як із ними зв'язатися", - сказали американські чиновники.

Також тривають міркування на тему, яка країна могла б виступити посередником у потенційних переговорах. На останніх зустрічах це був Оман, але Вашингтон у пошуку іншої держави, в ідеалі - Катару. Причиною тому є взаємна недовіра до оманців, а катарці, зі свого боку, показали ефективність і заслуговують на довіру як посередники в Газі.

Але тут виникає інша проблема. Джерела видання кажуть, що Катар готовий надати допомогу за лаштунками, але не хочуть бути головними офіційними посередниками.

Мирні переговори і нове напруження

Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість згорнути бойові дії проти Ірану, оскільки США близькі до своїх цілей.

Уже за добу у вищезгаданому матеріалі Axios йшлося про те, що команда Трампа почала обговорення з приводу того, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном.

При цьому сьогодні вночі Трамп заявив, що США стерли Іран з лиця землі, а за деякий час він виставив країні ультиматум: протягом 48 годин відкрити Ормузьку протоку, інакше іранські електростанції будуть знищені.

Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО